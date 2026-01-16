Impulsa protección en Marqués de Comillas

En el municipio de Marqués de Comillas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la declaratoria de la reserva natural Kixin Yo Shoo–Las Cavernas, ubicada en el ejido San Isidro, como Área Natural Protegida (ANP) bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, con una superficie superior a las 950 hectáreas. En este contexto, el mandatario destacó que su administración tiene una visión ambiental clara y un profundo respeto por la madre tierra, por lo que se trabaja de la mano con las comunidades para impulsar el desarrollo, priorizando la conservación de los recursos naturales.

“Tengo un compromiso con ustedes: vamos a apoyar a las comunidades en todas las Áreas Naturales Protegidas. Queremos que vean que decretar un Área Natural Protegida sí tiene beneficios. Hoy ustedes están aportando casi mil hectáreas al pulmón ambiental del planeta”, expresó Ramírez Aguilar.

El mandatario dio a conocer que en materia turística se trabajará en la creación de una ruta de senderismo que permita detonar el desarrollo comunitario y el bienestar del municipio, con el objetivo de posicionarlo a nivel nacional e internacional. De igual forma, aseguró que se impulsan acciones para mejorar la infraestructura carretera y fortalecer la conectividad de la región, así como en el ámbito educativo, mediante la construcción de más aulas.

Infraestructura carretera

Durante su visita, el gobernador también dio inicio a la reconstrucción del camino E.C. Fronteriza del Sur–Zamora Pico de Oro–Las Guacamayas–Boca de Chajul–E.C. Fronteriza del Sur, en el tramo del kilómetro 0+000 al 70+000, específicamente en el subtramo del kilómetro 45+000 al 54+000, con una inversión superior a los 62 millones de pesos (mdp). Precisó que esta obra favorecerá tanto a la población local como a turistas nacionales e internacionales que visitan la región.

La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Magdalena Torres Abarca, informó que el Área Natural Protegida Kixin Yo Shoo–Las Cavernas es la más extensa de las 10 declaradas durante la presente administración, al abarcar 950.99 hectáreas. Detalló que esta zona forma parte de un corredor biológico estratégico de la Selva Lacandona, fundamental para la protección del hábitat de especies en riesgo como la guacamaya roja, el mono araña y el mono saraguato.

Conservación ambiental

Explicó que esta declaratoria se logra mediante un acuerdo voluntario con las comunidades, lo que permite avanzar en la conservación ambiental de la mano del bienestar social, al generar oportunidades económicas y fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado de la Selva Lacandona. Subrayó además que el gobernador Eduardo Ramírez es reconocido a nivel nacional por su vocación ambientalista, posicionando a Chiapas como referente en políticas públicas para la protección de la madre tierra.

El director de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, informó que la reconstrucción de nueve kilómetros del camino E.C. Frontera Sur–Zamora Pico de Oro–Las Guacamayas–Boca de Chajul–E.C. beneficiará a cuatro mil 699 habitantes de distintas comunidades y permitirá impulsar la actividad turística de la región. Adelantó que se prevé su conclusión antes de Semana Santa.

El presidente municipal de Marqués de Comillas, Eleazar Pérez Gordillo, reconoció el compromiso del Gobierno del Estado con el desarrollo de Chiapas y señaló que la construcción de esta carretera, esperada por más de 20 años, hoy es una realidad que beneficiará a las comunidades cercanas. Asimismo, resaltó la relevancia de la declaratoria de la reserva natural como un acto de respeto a la naturaleza, la cultura y las raíces del pueblo, además de fortalecer el trabajo conjunto para la preservación del entorno.

Por su parte, la comisariada ejidal de Nuevo San Isidro, Ada Luz Gómez Gómez, agradeció la visita del gobernador Eduardo Ramírez, al destacar que es la primera ocasión en que un mandatario acude a esta comunidad. Señaló que su presencia representa un motivo de orgullo para las y los habitantes, y reconoció la importancia de las acciones que impulsa, así como la cercanía del gobierno con las comunidades.

En esta gira de trabajo, el gobernador estuvo acompañado por el coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo; la subsecretaria de Desarrollo Forestal y Jardines Botánicos, Ysolina Suárez Lacroix; y el diputado federal Alfredo Vázquez Vázquez, entre otras autoridades y habitantes.