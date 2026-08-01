Impulsa reformas en favor de la diversidad

La incidencia en políticas públicas y la promoción de reformas legales que fortalecen los derechos de la población LGBTIQPA+ forman parte de los principales logros de Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida A.C.; la organización destacó su participación en procesos que han contribuido a transformar el marco jurídico y social en Chiapas.

En colaboración con organismos nacionales e internacionales, la asociación promovió modificaciones a los Bandos de Policía y Buen Gobierno de Tapachula, con el propósito de evitar que las redadas dirigidas a trabajadoras sexuales, muchas de ellas mujeres trans y personas migrantes, fueran utilizadas para vulnerar sus derechos humanos.

Destacó que en los últimos años la organización amplió su trabajo hacia la incidencia legislativa, participando de forma activa ante el Congreso del Estado para impulsar el reconocimiento del matrimonio igualitario sin necesidad de recurrir a amparos, así como la aprobación de la Ley de Identidad de Género.

Denuncias

Además, la asociación ha documentado y denunciado casos de transfobia, lesbofobia y homofobia, información que ha contribuido al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio (ONCO) para fortalecer el registro y seguimiento de las violencias que enfrenta la población de la diversidad sexual.

Otro de los aportes señalados es que la organización fue pionera en la realización de las Marchas del Orgullo en Chiapas desde 2002, promoviéndolas como espacios de protesta, exigencia de derechos y visibilización de las diversidades sexuales, más allá de su carácter conmemorativo.

Asimismo, impulsó una visión más amplia de la equidad de género al incorporar a personas no binarias y queer en los espacios de diálogo con autoridades estatales y municipales, con el objetivo de que las políticas públicas y los presupuestos contemplaran servicios específicos para estas poblaciones.