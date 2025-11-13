Impulsa SAyBG la participación ciudadana en la transparencia

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) llevó a cabo la ceremonia de premiación de la XVII edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2025 en su etapa estatal, y del XX Concurso Nacional Transparencia en Corto, etapa estatal octava edición 2025, con el propósito de reconocer la participación ciudadana y el talento juvenil en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Confianza ciudadana

En su mensaje de bienvenida, Ana Laura Romero Basurto, titular de la SAyBG, destacó la importancia de fomentar la cultura de la legalidad y la participación social como herramientas fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Durante el evento, Wendy Yamilet Gómez López, ganadora del primer lugar nacional en la primera categoría (15 a 18 años) del Concurso Nacional Transparencia en Corto, con el cortometraje “SOK K’OP (Distorsión)”, compartió su experiencia e invitó a las y los jóvenes a seguir expresando, a través del arte y la creatividad, su visión sobre la transparencia y la integridad pública.

Cabe destacar que se premió a las y los ganadores del primer, segundo y tercer lugar de la primera y segunda categoría de la XVII Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2025, en su etapa estatal.

Asimismo, se reconoció a las y los galardonados del primer, segundo y tercer lugar de la primera categoría (15 a 18 años) y segunda categoría (19 a 25 años), del XX Concurso Nacional Transparencia en Corto, Etapa Estatal Octava Edición 2025.

En su intervención, Roger Mandujano Ayala, secretario de Educación del estado, subrayó el compromiso de la comunidad educativa en la formación de una ciudadanía consciente, crítica y participativa, que contribuya al fortalecimiento de un gobierno transparente y responsable.

Finalmente, Ana Laura Romero Basurto reafirmó el compromiso de seguir impulsando espacios de participación ciudadana desde la SAyBG, agradeciendo al gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, por ser impulsor del proyecto de construir un Chiapas más transparente y con valores.