Impulsa Seinfra capacitación y autonomía de mujeres

La titular de la Secretaría de Infraestructura del estado de Chiapas (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart, entregó constancias a las participantes que concluyeron satisfactoriamente el primer Curso-Taller de Carpintería Básica, impulsado por la dependencia, como parte del programa “Era de las Mujeres”.

En esta capacitación participaron mujeres de las colonias Callejón Huasteca, Centenario y San José Terán, de Tuxtla Gutiérrez, quienes adquirieron conocimientos y habilidades en técnicas básicas de carpintería, armado, lijado y barnizado.

Anakaren Gómez Zuart destacó que como resultado de este proceso de aprendizaje, cada participante tuvo la oportunidad de elaborar su propio mueble, que además de representar el conocimiento adquirido, simboliza su capacidad, creatividad y la oportunidad de tener un oficio que les permita tener autonomía financiera.

La titular de la Seinfra felicitó a las participantes, destacando que con el programa “Era de Mujeres” se impulsan espacios de capacitación que contribuyen al desarrollo de habilidades, empoderamiento y bienestar de las mujeres chiapanecas.

Este programa, dijo, continúa ampliando su alcance para acercar capacitación y nuevas oportunidades de desarrollo a mujeres de Tuxtla Gutiérrez, y de comunidades de los 12 municipios más olvidados de Chiapas, donde ellas han tenido la oportunidad de aprender oficios no tradicionales, relacionados con la construcción.

Uno de los talleres que mayor aceptación ha tenido, indicó, es el de “Pintura Básica”, mediante el cual las participantes reciben capacitación teórica y posteriormente llevan los conocimientos a la práctica en las fachadas de sus propias viviendas.