Impulsa SEP Batería de la Seguridad

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la campaña Batería de la Seguridad, un material didáctico que ayuda a reconocer las acciones que afectan su bienestar emocional, físico y social, como parte de una estrategia que tiene el objetivo de prevenir y atender el maltrato hacia niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa utiliza la metáfora de una batería de carga para ilustrar tres niveles de convivencia: De acuerdo con la SEP, existen tres niveles de medición. El nivel uno (100 % de carga), representa un entorno seguro, donde los menores se sienten respetados, escuchados y felices. Aquí, las personas adultas brindan apoyo, celebran logros y garantizan su seguridad en la escuela, el hogar y los espacios públicos.