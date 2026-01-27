Impulsa SEyT la formalización empresarial en Chiapas

Con el firme compromiso de impulsar el emprendimiento, fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y facilitar el acceso a la formalidad, la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) avanza en la construcción de un Chiapas con más oportunidades para quienes deciden emprender.

Acuerdo

En este marco, el titular de SEyT, Luis Pedrero González, encabezó la firma del Convenio de Colaboración con el Consejo Estatal de Notarios, un acuerdo estratégico que permitirá coadyuvar en la formalización de nuevas empresas mediante orientación, asesoría legal y servicios notariales a costo preferencial.

Descuento preferencial

El convenio contempla un descuento preferencial en honorarios notariales para la constitución de sociedades mercantiles, beneficiando a empresas de hasta cinco socios y con un capital inicial accesible. Esta acción está dirigida a emprendedoras y emprendedores de Chiapas que buscan integrarse al comercio formal y fortalecer su desarrollo económico.

A través de la difusión, la vinculación directa y campañas de promoción, la SEyT reafirma su papel como aliada del sector productivo. Por su parte, el Consejo Estatal de Notarios contribuirá con orientación gratuita, pláticas informativas y la participación voluntaria de notarios comprometidos con el desarrollo del estado.

Visión

Estas acciones se realizan con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, como parte de la visión de fortalecer el emprendimiento y desarrollo económico de Chiapas.