Impulsa SEyT talento joven e innovación

En representación del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, el titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, inauguró el Premio Emprendedor Canacintra 2026, una plataforma que promueve el talento, la innovación y la vinculación entre el sector académico, empresarial y gubernamental en el estado.

Pedrero González reconoció a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) por realizar este esfuerzo en conjunto con la academia y el gobierno, “desde la Secretaría de Economía y del Trabajo, estamos cerrando el círculo perfecto para que sus proyectos puedan concretarse, podemos ayudar a hacer su plan de negocios, a vender su idea y que no quede solamente en un tema académico”, añadió.

En su segunda edición, el Premio Emprendedor Canacintra busca fortalecer el modelo de la Triple Hélice, que impulse la colaboración entre universidades, industria y gobierno para generar proyectos innovadores orientados a atender retos reales del sector productivo, reconociendo a los proyectos mejor evaluados con una bolsa superior a los 200 mil pesos, incentivando iniciativas con alto potencial de impacto social y económico en la entidad.

En su intervención, el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, destacó que la tecnología debe estar orientada al bienestar de las comunidades y al respeto por la naturaleza, además, invitó a las y los jóvenes a soñar y generar propuestas que contribuyan al buen vivir y al desarrollo de Chiapas.