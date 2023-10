Impulsa UNACH acciones para la detección oportuna del cáncer de mama

Para sensibilizar a la población acerca de la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro de Estudios Sobre la Universidad, ofreció la conferencia "Me quiero, me cuido, me exploro", a cargo de la directora de la Facultad de Medicina Humana, Campus II "Dr. Manuel Velasco Suárez" Rosalba Jiménez Ocaña.

Las instalaciones de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Chiapas fue sede de la conferencia que contó con la presencia de la encargada de la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales, Silvia Ramírez Peña, en representación del rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa.

En la plática, Jiménez Ocaña mencionó que el cáncer de mama es un tema que afecta a mujeres y hombres, aunque en mayor porcentaje en el sexo femenino. En este sentido compartió algunas técnicas de autoexploración e invitó a que se realicen estudios necesarios.

Sobre el mismo tema, explicó cuáles son algunas razones por los que se estimula el progreso del mencionado cáncer, entre los que destacan la obesidad, la herencia y amenaza temprana antes de los 12 años, por el cambio de los estrógenos o una primera gestación posterior a los 30 años, acompañada de los cambios hormonales.

Por otro lado, el coordinador General del Centro de Estudios Superiores Sobre la Universidad, Jordán Corzo Mancilla, comentó que la UNACH promueve un programa activo de prevención del cáncer de mama, en beneficio principalmente de las mujeres, recordando que hay 13 mil mayores de 20 años en la comunidad universitaria.