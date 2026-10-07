Impulsa Unach alianza tecnológica internacional

La tecnología ya define la economía, la seguridad y la relación entre los países; entender su dimensión geopolítica es hoy una competencia profesional y no un tema exclusivo de especialistas, afirmó el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, durante la presentación de la alianza estratégica entre esta universidad y el Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue, de Estados Unidos.

A través de este acuerdo, estudiantes y egresados de la Unach tendrán acceso a 50 mil licencias gratuitas y 26 cursos sobre tecnologías disruptivas, gobernanza digital, ciberseguridad, Inteligencia Artificial (IA), biotecnología y agrotecnología.

Capacitación

El rector destacó que esta oferta representa una oportunidad para generar soluciones no solo para la comunidad universitaria, sino también para la sociedad, en un contexto donde la actualización permanente y el desarrollo de nuevas habilidades tienen un alto valor en el mercado laboral.

Subrayó que la universidad se convierte en la primera institución mexicana en formalizar una alianza estratégica con el Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue, y resaltó que el carácter gratuito de los cursos permitirá que más estudiantes y egresados puedan acceder a conocimientos especializados, certificar sus habilidades y ampliar sus oportunidades de empleabilidad.

Buen uso de la tecnología

Por su parte, Lee Rubenstein, presidente de la Academia de Diplomacia Tecnológica del Instituto Krach de la Universidad de Purdue, señaló que los participantes tendrán acceso a conocimientos, perspectivas globales y herramientas prácticas para comprender no solo lo que la tecnología puede hacer, sino también lo que debe hacerse con ella y cómo ponerla al servicio de la sociedad.