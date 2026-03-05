Impulsa Unach conocimiento en microcredenciales

La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), fue sede de la conferencia “Docentes del Futuro: Cómo las Microcredenciales y la IA están Redefiniendo la Educación Universitaria”, dictada por el director de Coursera for Campus (C4C) para Latinoamérica en Coursera, Darío Andrés Botero Toledo.

Ante directivos de distintas Unidades Académicas, que se dieron cita en las instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria y quienes estaban conectados a través de una plataforma digital, el rector Oswaldo Chacón Rojas, manifestó que el modelo de universidad que conocemos está modificándose de forma permanente.

Acompañado de la directora General de Marca Unach, Susana Sosa Silva, puntualizó que ante las dinámicas que están generando soluciones para las nuevas generaciones, el reto para las instituciones es convertirse en un ente atractivo para las juventudes, que les permita obtener conocimientos que les sean útiles en su realidad.

Nuevas metodologías

Durante la conferencia, Botero Toledo presentó a la comunidad docente los pilares de la nueva educación: las microcredenciales y la Inteligencia Artificial, con el objetivo de incentivar la adopción de nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje en esta institución.

Explicó que una microcredencial universitaria es una certificación de corta duración, que acredita la adquisición de habilidades, conocimientos o competencias específicas y prácticas; diseñadas para responder a necesidades actuales del mercado laboral.

Luego de detallar que son flexibles, a menudo se cursan en línea y son accesibles para trabajadores, desempleados o estudiantes que buscan formación continua y actualización profesional, mercado al cual la Unach puede acceder de manera inmediata.