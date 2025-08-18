Impulsa Unach construcción de entornos inclusivos

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) a través de la Escuela de Lenguas Tapachula, en colaboración con la Secretaría para la Inclusión Social y la Diversidad Cultural (Sisydic) y la Coordinación de la licenciatura en Derecho, extensión Tapachula, llevaron a cabo el taller “Plan Individual de Atención a la Discapacidad (PIAD)”.

La encargada de la Dirección de la Escuela de Lenguas Tapachula, María Magdalena Escobar Mendoza, explicó que el objetivo es construir entornos educativos accesibles e inclusivos, por este motivo la unidad académica realizó este taller dirigido a docentes de la licenciatura en la Enseñanza del Inglés y de la licenciatura en Derecho.

Destacó que el taller promotor de una educación superior inclusiva, libre de barreras y centrada en el respeto a la diversidad, se desarrolló a través de actividades prácticas, reflexión pedagógica y análisis normativo, además se fortalecieron competencias docentes para implementar ajustes razonables en contenidos, metodologías y evaluaciones.

Bajo esta premisa, se abordaron temas como: “La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”; “Personas con discapacidad en la educación superior”; “De la integración a la inclusión de las personas con discapacidad”; “Accesibilidad, identificación y eliminación de barreras”, entre otros.

Entre los beneficiarios del curso están los docentes de la Escuela de Lenguas, campus Tapachula, los docentes de la Facultad de Derecho, campus III, extensión Tapachula, y los estudiantes actuales y futuros con discapacidad, con énfasis en discapacidad motriz y visual.