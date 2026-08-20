Impulsa Unach formación con microcredenciales

Con el objetivo de fortalecer las actividades de educación continua y ampliar las oportunidades de empleabilidad de su comunidad, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, y la gerente General de la Empresa de Tecnología Educativa Acreditta, Anabella Laya, firmaron un Convenio General de Colaboración.

El acuerdo permitirá a la Unach emitir credenciales digitales y microcredenciales que reconozcan de manera específica los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos por las personas participantes en programas de actualización, capacitación y desarrollo profesional que oferte la institución.

Para la Universidad, esta herramienta permitirá respaldar los programas de formación continua mediante microcredenciales que especifiquen qué aprendizaje o competencia obtuvo la persona, bajo qué criterios y con qué evidencias. Además, las personas acreditadas podrán conservar, consultar y compartir sus reconocimientos digitales, mientras que terceros podrán verificar su autenticidad.

Beneficios

Durante la firma del convenio, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó que esta colaboración permitirá acercar a estudiantes y egresados herramientas adicionales durante su proceso formativo, con el propósito de generar mejores condiciones de empleabilidad y mayores oportunidades de desarrollo profesional.

Señaló que este trabajo beneficiará inicialmente a docentes y estudiantes, pero subrayó que la Universidad también debe ampliar su alcance hacia sus egresados, la sociedad y los colaboradores de los distintos órdenes de gobierno, con el propósito de contribuir a generar una cultura de formación continua en el sureste del país.

Por su parte, la gerente general de Acreditta, Anabella Laya, explicó que las microcredenciales y las insignias digitales han cobrado relevancia en el contexto global y que, además de ser una tendencia, actualmente se avanza en la construcción de normativas, buenas prácticas e infraestructura tecnológica que respalden su utilización.