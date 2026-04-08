Impulsa Unach la cooperación internacional

Con el fin de fortalecer la cooperación internacional y promover el desarrollo económico de nuestra región, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) recibió la visita del excelentísimo embajador de la República Socialista de Vietnam en México, Nguyen Van Hai.

En este marco y a través de Marca Unach, se organizó una reunión en la que participaron empresarios chiapanecos, representantes del gobierno estatal y del gobierno vietnamita, quienes presentaron los distintos campos de acción en los que podrían establecerse relaciones económicas, culturales y educativas.

Beneficios

En su participación, el rector Oswaldo Chacón Rojas señaló que congruente con sus principios, la institución desde sus capacidades, trabaja para ser un puente y el espacio plural, mediante el cual se puedan alcanzar dichos acuerdos, generando beneficios para la sociedad.

Ante los presentes, destacó que este país es un ejemplo de cómo la visión industrial, el comercio y la tecnología pueden transformar positivamente a una nación, por lo que puso a disposición de estas acciones la experiencia y conocimientos de la comunidad universitaria, para ser un aliado estratégico y alcanzar así los objetivos planteados en los acuerdos que se establezcan.

Al respecto, el representante de Vietnam en nuestro país, Nguyen Van Hai, destacó que ante las coincidencias culturales y económicas de Chiapas y su nación, lograr el desarrollo de proyectos conjuntos será más sencillo, afirmando que desde su espacio se dará seguimiento puntual a los mismos.

Por su parte, el secretario de Economía y el Trabajo, Luis Pedrero González, señaló que Vietnam es un gran ejemplo de cómo desarrollar la economía del estado, siendo un mercado muy interesante para generar inversión en polos de desarrollo y sobre todo en la búsqueda de tecnificar y potencializar la industria agrícola, sobre todo en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Tipat).

Dicha reunión estuvo orientada a presentar un panorama general sobre las oportunidades de inversión y cooperación económica en Vietnam, particularmente en los sectores de comercio, turismo, tecnología y desarrollo industrial, detonando alianzas que beneficien