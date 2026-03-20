Impulsa Unach nuevas licenciaturas en Tapachula

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, acompañado por el secretario general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (Spaunach), Héctor Adolfo de León Gallegos, entregó el nombramiento de encargada de la Dirección de la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas, con sede en el Campus IV Tapachula, a Vanessa Benavides García.

Esta escuela de reciente creación ofrecerá nuevas ofertas como la Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos y la Licenciatura en Arquitectura de Sistemas basados en Inteligencia Artificial Generativa, así como la incorporación de la Licenciatura en Desarrollo y Tecnologías de Software.

En su mensaje, el rector de la Unach Oswaldo Chacón Rojas dijo que esta nueva unidad académica contribuirá a detonar la innovación, además de ser una incubadora de proyectos: “estas nuevas carreras fortalecerán lo que los docentes de estas áreas formativas ya venían trabajando”.

Por su parte, Vanessa Benavides García, expresó su compromiso con las juventudes, personal docente y administrativo, que formarán parte de esta nueva historia dentro de la institución.

“Habrá retos, pero estoy segura que saldremos adelante, contamos con excelentes docentes, además de las diversas academias de software que siempre han dado buenos resultados y esta no será la excepción”.

De este evento fueron testigos, el director de la Facultad de Negocios, Gilibaldo Hernández Cruz; el director general de Docencia y Servicios Escolares de la Unach, Manuel Gustavo Ocampo Muñoa y la coordinadora general de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal.