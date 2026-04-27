Impulsa UP proyectos de impacto social

En el marco de la presentación de proyectos tecnológicos desarrollados por estudiantes de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas), su rectora, Indra Toledo Coutiño, destacó la importancia de incentivar la creatividad de los jóvenes universitarios chiapanecos y de vincular sus ideas con la industria y el Estado para que no queden solo en proyectos escolares, sino que se conviertan en soluciones de impacto social.

“Hemos transformado la parte educativa. La filosofía desde la llegada de esta administración es trabajar con proyectos de impacto social, proyectos de justicia social. En ese sentido, hemos desarrollado proyectos con iniciativa de los alumnos y de los docentes de la universidad”, explicó la rectora.

Uno de los ejemplos más innovadores presentados fue una silla de ruedas controlada mediante parpadeos, diseñada para personas con parálisis.

“Es una innovación tecnológica en materia de salud. A través del parpadeo pueden mover su silla de ruedas, pero también pueden pedir ayuda mediante una iPad, decir ‘necesito ir al baño’. Es autosuficiencia para quienes no pueden moverse”, detalló Toledo Coutiño.

“El día de hoy se marcó un precedente importante en términos de poder vincular a estos talentos chiapanecos para que en un momento dado puedan hacer realidad no nada más un proyecto escolar, sino un proyecto de impacto social que ayude a la comunidad”.