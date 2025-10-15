﻿﻿
Impulsa vinculación social con Brigada de Salud

Octubre 15 del 2025
El arranque oficial tuvo lugar en el plantel TBC 130 Salvador Urbina, en Chiapa de Corzo. CP
El arranque oficial tuvo lugar en el plantel TBC 130 Salvador Urbina, en Chiapa de Corzo. CP

Con el objetivo de fortalecer la vinculación social y promover la salud comunitaria, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y el Telebachillerato Comunitario (TBC) dieron inicio a la Semana TBC en tu Comunidad y Brigada de Salud 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de octubre en los 232 planteles del subsistema. Durante esta jornada se realizarán campañas de salud, jornadas de limpieza, reforestación y actividades físicas en beneficio de la población.

El arranque oficial tuvo lugar en el plantel TBC 130 Salvador Urbina, en Chiapa de Corzo, donde participaron estudiantes, madres y padres de familia, autoridades municipales, personal docente y voluntarios. El evento contó con la presencia del director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, quien subrayó la importancia de fortalecer la relación entre la escuela y la comunidad como parte del compromiso educativo y social del Colegio.

En su mensaje, Morales Ángeles destacó que el programa TBC en tu Comunidad busca fomentar valores de solidaridad, cooperación y responsabilidad ambiental entre las y los jóvenes, impulsando el desarrollo integral de las comunidades y contribuyendo a una mejor calidad de vida para sus habitantes.

Durante la jornada se llevaron a cabo diversas acciones en beneficio de la comunidad, entre ellas la Caravana de Salud, integrada por médicos generales, odontólogos, nutrióloga y psicóloga; así como la Brigada Ecológica, a cargo de estudiantes del plantel 130 Salvador Urbina, que realizó labores de limpieza en la comunidad; y la Brigada del DIF municipal, que ofreció servicios de corte de cabello a la población.

