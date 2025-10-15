Impulsa vinculación social con Brigada de Salud

Con el objetivo de fortalecer la vinculación social y promover la salud comunitaria, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y el Telebachillerato Comunitario (TBC) dieron inicio a la Semana TBC en tu Comunidad y Brigada de Salud 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de octubre en los 232 planteles del subsistema. Durante esta jornada se realizarán campañas de salud, jornadas de limpieza, reforestación y actividades físicas en beneficio de la población.

El arranque oficial tuvo lugar en el plantel TBC 130 Salvador Urbina, en Chiapa de Corzo, donde participaron estudiantes, madres y padres de familia, autoridades municipales, personal docente y voluntarios. El evento contó con la presencia del director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, quien subrayó la importancia de fortalecer la relación entre la escuela y la comunidad como parte del compromiso educativo y social del Colegio.

En su mensaje, Morales Ángeles destacó que el programa TBC en tu Comunidad busca fomentar valores de solidaridad, cooperación y responsabilidad ambiental entre las y los jóvenes, impulsando el desarrollo integral de las comunidades y contribuyendo a una mejor calidad de vida para sus habitantes.

Durante la jornada se llevaron a cabo diversas acciones en beneficio de la comunidad, entre ellas la Caravana de Salud, integrada por médicos generales, odontólogos, nutrióloga y psicóloga; así como la Brigada Ecológica, a cargo de estudiantes del plantel 130 Salvador Urbina, que realizó labores de limpieza en la comunidad; y la Brigada del DIF municipal, que ofreció servicios de corte de cabello a la población.