Impulsa Yamil Melgar el consumo local

El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, invitó a la ciudadanía a participar de manera responsable en el Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, privilegiando el consumo local para fortalecer la economía y respaldar al comercio tapachulteco.

Impulsan la economía

Durante la presentación en rueda de prensa, el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega, destacó que esta jornada representa una oportunidad para impulsar el comercio formal y atraer compradores de la región, de Guatemala y de Centroamérica. En este contexto, el alcalde de Tapachula convocó a las y los comerciantes a sumarse a esta iniciativa, ofreciendo promociones atractivas que incentiven las compras y beneficien a las familias.

Asimismo, se anunció la realización de actividades culturales para el disfrute de las personas durante esta jornada comercial.

Profeco

Para brindar atención a la ciudadanía, se contará con medidas de seguridad y presencia de personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). El Ayuntamiento también pondrá a disposición el número 962 189 2520, de la Secretaría de Economía y Turismo Municipal, para atención al consumidor.

En la presentación participaron Edgar Santos Carballo, administrador del SAT en Chiapas; Jorge Zúñiga Rodríguez, presidente de Canaco-Servytur; José Luis Alvarado Valenzuela, cónsul de México en Tecún Umán; Alberto Barrios, representante de Canacintra, y Carlos Cosío, de Coparmex.