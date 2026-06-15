Impulsa Yamil Melgar el deporte en comunidades

El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, inauguró el sábado 13 de junio el torneo relámpago Mundialito de Ejidos, realizado en el ejido 5 de Mayo, donde destacó que su administración impulsa el deporte como una herramienta para promover la sana convivencia, fortalecer el tejido social y generar espacios de participación para las familias tapachultecas.

Ante habitantes de la zona alta, baja y urbana del municipio, el alcalde señaló que estos encuentros deportivos contribuyen a fomentar valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y la solidaridad, además de fortalecer los vínculos entre las comunidades.

Yamil Melgar reafirmó el compromiso de su gobierno de seguir impulsando acciones que favorezcan el desarrollo integral de la población, mediante actividades recreativas y deportivas que promuevan estilos de vida saludables y el aprovechamiento de los espacios públicos.

En el evento participaron las regidoras y regidores Camila Morales Asencio, Adriana Blas Solís, Juan Carlos D’Amiano Solís y Edi Alberto García Juárez, así como el secretario de Salud Municipal, Francisco Castillo Ordóñez. Por su parte, la secretaria de Juventud y Deporte Municipal, Brenda Contreras Edelmann, destacó que la práctica deportiva fortalece valores fundamentales para la formación de una ciudadanía comprometida con el desarrollo de Tapachula.