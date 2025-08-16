Impulsa Yamil Melgar el deporte en Tapachula

Con la firme convicción de impulsar espacios de formación deportiva y recreativa que fomenten la cultura de paz, fortalezcan el tejido social y promuevan un estilo de vida saludable en las nuevas generaciones, el alcalde Yamil Melgar entregó un ring profesional a la Escuela Municipal de Box.

En ese sentido, el alcalde presenció el Torneo de Exhibición en sus instalaciones, con una jornada llena de emoción, energía compromiso en donde los participantes demostraron sus habilidades técnicas, disciplina y pasión por este deporte, que ofrece múltiples beneficios físicos y mentales.

Disciplina

“El boxeo, como disciplina, no solo entrena el cuerpo, sino también la mente y el carácter, por ello en la Nueva ERA que encabeza el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, impulsamos la formación de los jóvenes talentos que integran la Escuela Municipal de Box”, subrayó.

Como parte de las actividades, se entregó un reconocimiento especial al profesor Martín Maurilio Bautista Martínez, promotor de este deporte, por su destacada trayectoria, compromiso y aportación al desarrollo del box en el municipio.

Al hacer uso de la palabra, el promotor de Tinta Fresca Boxing, Víctor Carrillo Caloca, resaltó que con estas acciones el presidente municipal, Yamil Melgar, demuestra una visión deportiva a largo plazo, reafirmando su compromiso con el deporte y el respaldo a los jóvenes tapachultecos.

En el evento estuvo presente la secretaria de Juventud y Deporte Municipal, Brenda Contreras Edelmann; el secretario de Salud Municipal, Pancho Castillo; la sexta regidora, Adriana Blas Solís; entre otros servidores públicos e invitados.