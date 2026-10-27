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Impulsa Yamil Melgar parques seguros para infantes

Octubre 27 del 2026
El presidente municipal busca generar entornos seguros. Cortesía
El presidente municipal busca generar entornos seguros. Cortesía

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, encabezó una reunión con áreas administrativas e integrantes del gabinete social para impulsar el programa “Parques Seguros para las Mujeres Tapachultecas”, orientado a fortalecer la limpieza, iluminación y mantenimiento de estos espacios públicos.

Durante el encuentro se informó sobre la atención constante a parques y jardines de distintas colonias, además de los espacios emblemáticos.

Mensaje

Yamil Melgar llamó a coordinar esfuerzos para construir entornos seguros, mediante espacios cuidados e iluminados que favorezcan la convivencia, fortalezcan la percepción de seguridad y contribuyan a prevenir el acoso y la violencia contra las mujeres y niñas.

En el marco de la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir”, el edil exhortó a continuar trabajando con honestidad, transparencia y responsabilidad, para que las familias puedan disfrutar de espacios dignos y seguros.

Asistieron el tesorero municipal, Francisco Javier Pinto Chacón; la secretaria particular, Cynthia Mazariegos Orantes; el secretario ejecutivo del Gabinete Municipal, Jovani Ruiz Toledo; el oficial mayor, Dayton Ventura Montecinos; la secretaria de Juventud y Deporte, Brenda Contreras Edelmann; la coordinadora técnica del Copladem, Julissa Janet Castillejos Rodríguez; la secretaria de Igualdad de Género, Dana Maza; el secretario de Bienestar, Francisco Calderón; el secretario de Obras Públicas, William Antonio Penagos Caballero; el secretario de Protección Civil, Herbert Antonio Enrique Schroeder Bejarano; el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Morales Sánchez; el secretario de Servicios Públicos, Carlos Bracamontes Vila; y el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza.

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