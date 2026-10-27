Impulsa Yamil Melgar parques seguros para infantes

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, encabezó una reunión con áreas administrativas e integrantes del gabinete social para impulsar el programa “Parques Seguros para las Mujeres Tapachultecas”, orientado a fortalecer la limpieza, iluminación y mantenimiento de estos espacios públicos.

Durante el encuentro se informó sobre la atención constante a parques y jardines de distintas colonias, además de los espacios emblemáticos.

Mensaje

Yamil Melgar llamó a coordinar esfuerzos para construir entornos seguros, mediante espacios cuidados e iluminados que favorezcan la convivencia, fortalezcan la percepción de seguridad y contribuyan a prevenir el acoso y la violencia contra las mujeres y niñas.

En el marco de la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir”, el edil exhortó a continuar trabajando con honestidad, transparencia y responsabilidad, para que las familias puedan disfrutar de espacios dignos y seguros.

Asistieron el tesorero municipal, Francisco Javier Pinto Chacón; la secretaria particular, Cynthia Mazariegos Orantes; el secretario ejecutivo del Gabinete Municipal, Jovani Ruiz Toledo; el oficial mayor, Dayton Ventura Montecinos; la secretaria de Juventud y Deporte, Brenda Contreras Edelmann; la coordinadora técnica del Copladem, Julissa Janet Castillejos Rodríguez; la secretaria de Igualdad de Género, Dana Maza; el secretario de Bienestar, Francisco Calderón; el secretario de Obras Públicas, William Antonio Penagos Caballero; el secretario de Protección Civil, Herbert Antonio Enrique Schroeder Bejarano; el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Morales Sánchez; el secretario de Servicios Públicos, Carlos Bracamontes Vila; y el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza.