Impulsamos atención digna para el autismo: Yamil Melgar

Al inaugurar la rehabilitación de la Clínica del Espectro Autista (TEA), el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, aseveró que su administración trabaja con una visión incluyente y humana para fortalecer la atención especializada a niñas, niños y familias que viven con esta condición.

“La Clínica del TEA, ubicada en las instalaciones del Cedeco Indeco Cebadilla, es un espacio que refleja la importancia social de atender el autismo con inclusión y sensibilidad, por ello refrendamos nuestro compromiso de trabajo coordinado en la atención de los grupos vulnerables”, subrayó el edil.

Al dar la bienvenida a los asistentes, la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, destacó que, con estas acciones, se amplía la cobertura de atención, precisando que actualmente la clínica atiende a 236 pacientes y que con la rehabilitación realizada, se beneficiará a 30 familias más con atención especializada a través de diversas terapias.

La coordinadora de la Clínica del TEA, Diba Lorena Orozco Dávila, resaltó la importancia de contar con espacios adecuados y funcionales que permitan brindar una atención integral, digna y de calidad a las personas usuarias del servicio.

Por otra parte, el secretario de Obras Públicas, William Antonio Penagos Caballero, explicó que los trabajos incluyeron la construcción de 14 metros cuadrados de aula, 38 metros cuadrados de piso estampado, impermeabilización, rehabilitación de rejilla pluvial, 269 metros cuadrados de relleno en dos áreas de ruedo, así como la instalación de lámina tipo galvateja en fachada, entre otros elementos técnicos que permitirán mejorar las condiciones del inmueble y la atención a los usuarios.

Durante el evento, al que asistió el director general del SDIF Tapachula, Carlos Herrera Díaz de León, las familias beneficiarias agradecieron al Gobierno Municipal de Tapachula los trabajos realizados, al considerar que representan un avance significativo para el bienestar y desarrollo de las personas con TEA.