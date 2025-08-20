Impulsamos el deporte en los jóvenes: Yamil Melgar

En el marco de un emocionante encuentro de baloncesto entre los Cazadores de Tapachula y Los Piratas, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, reafirmó el compromiso de su gobierno con el impulso al deporte y la sana convivencia.

Desde el auditorio Elsa Hayasi, el edil destacó que el deporte es un eje fundamental de las políticas públicas del Gobierno Municipal, ya que contribuye a forjar una mente y un cuerpo sanos, al mismo tiempo que fortalece la integración social y fomenta valores positivos en la niñez y juventud.

Fomento

Resaltó que en su administración se consolidó la creación del Comité Municipal del Deporte, desde donde se promueven, gestionan y coordinan acciones orientadas al fomento, desarrollo y fortalecimiento de la cultura física y deportiva en la ciudad.

Ante las familias asistentes, expuso que el Ayuntamiento de Tapachula trabaja en sintonía con las políticas públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, con el firme propósito de que más espacios públicos sean dignos y seguros para toda la población.

“Y así lo demostramos en los hechos, con resultados tangibles como la rehabilitación del Parque Multideportivo y Ecológico Los Cerritos, el Centro de Convivencias Territorio Joven, entre otros espacios públicos que fomentan la integración de las familias de nuestro municipio”, subrayó el alcalde.