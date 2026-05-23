Impulsamos transformación con obras integrales: Yamil

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, destacó que el municipio vive un verdadero momento de transformación al contar con la construcción y rehabilitación de diversas calles y avenidas en la zona urbana y rural que busca beneficiar la calidad de vida de los tapachultecos.

Durante una entrevista radiofónica, el alcalde de Tapachula detalló que en las obras de la 1ª Norte, la 8ª Sur o “Periférico” como se conoce, la 17 calle Oriente a cargo del Gobierno del Estado de Chiapas, tienen el objetivo de cambiar la imagen urbana, brindar mayor seguridad y mejorar la movilidad y conectividad.

Alternativas viales

Mencionó que el crecimiento de Tapachula, generó que esta administración municipal buscará la forma de rehabilitar y construir alternativas viales con la instalación de luminarias, red de drenaje y alcantarillado, agua potable, tomas domiciliarias, arborización y otros elementos que “embellecen nuestra ciudad pero la hace funcional para todos los que aquí vivimos”, afirmó el edil.

Dijo que las obras emprendidas son palpables, como es el caso de la iluminación en puntos estratégicos como la entrada de la ciudad desde el Hospital del IMSS Nueva Generación, hasta Viva México, la entrada del Hospital Regional, bulevar del Teatro de la Ciudad “Amparo Montes”, Aeropuerto de Tapachula, Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud, bulevar Akishino hasta la planta potabilizadora, Cuatro Milpas, Playa Linda, Puerto Madero y en la escuela de Enfermería, entre otros puntos de la geografía municipal.

Ratifica compromiso

El presidente municipal ratificó su compromiso de continuar trabajando para beneficio de la ciudadanía y seguir avanzando en la transformación de Tapachula, con obras integrales de gran impacto para el desarrollo económico del municipio.