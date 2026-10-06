Impulsan a 600 emprendedores

Bajo la idea de fortalecer las capacidades de quienes buscan iniciar o consolidar un negocio, la Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas benefició a 600 personas durante la segunda edición del programa de apoyo al empleo, informó su titular, Luis Pedrero González.

Explicó que esta medida se implementó en distintos puntos del estado y contempló la capacitación en diversas competencias, certificación a través del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech).

Además de equipamiento y una beca considerada como capital inicial para que los beneficiarios puedan comenzar sus actividades productivas una vez concluida su formación.

Capacitaciones

Entre las capacitaciones impartidas durante esta edición se encuentran: repostería, elaboración de snacks, técnico electricista y corte de cabello, con las cuales se busca brindar herramientas prácticas para facilitar el ingreso al mercado laboral y promover el autoempleo.

Señaló que, además de este programa, la dependencia mantiene acciones para facilitar el acceso a financiamiento para productores y emprendedores, particularmente en coordinación con instituciones vinculadas al sector agropecuario.

En este sentido, destacó que los créditos gestionados mediante Impulso Nafin registran un avance de entre 75 y 80 por ciento en la colocación de los recursos disponibles, por lo que los apoyos se encuentran próximos a concluir.

Acuerdos

Asimismo, adelantó que la Secretaría de Economía y del Trabajo está próxima a formalizar un convenio con los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), acuerdo que, afirmó, representará un hecho relevante para Chiapas al ser la primera ocasión en que la entidad establecerá un convenio de este tipo.