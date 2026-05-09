Impulsan a Chiapas para atraer capital extranjero

Desde Canadá se están haciendo acciones para impulsar a Chiapas como punto de ventajas y un potencial de crecimiento como destino para la atracción de capital extranjero.

En ese contexto, el titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo del estado, Luis Pedrero, llevó a cabo la exposición internacional que fue organizada por Solar International Core Canada (SICC).

Las actividades se hicieron ante 50 empresarios y representantes de fondos de inversión internacionales, los cuales conocieron de cerca las ventajas competitivas de Chiapas.

Visión

Desde la Secretaría de Economía, a través de sus redes sociales, se detalló que se expusieron las “oportunidades de inversión en sectores clave de la entidad, siguiendo la visión de desarrollo y apertura global impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez”.

Y se presentó a los inversionistas un análisis sobre el panorama económico actual, además de las garantías. En una conexión directa y de intercambio de información, se resaltó la capacidad de gestión del estado en escenarios globales.

“La reunión, coordinada por SICC, marca un hito en la agenda de promoción económica de Chiapas fuera del país, estableciendo un puente sólido entre la oferta local y la demanda de los mercados globales”, destacó la Secretaría de Economía y del Trabajo.

Rubros estratégicos

Además del interés para que haya inversión extranjera, también estas acciones buscan que se puedan compartir conocimientos en rubros que son estratégicos en el sureste de México.

“Con este encuentro en el corazón financiero de Canadá, Chiapas reafirma su posición en el mapa de la inversión extranjera, demostrando capacidad de diálogo al más alto nivel y un entorno propicio para la integración económica global”, añadió la dependencia estatal en sus redes sociales.