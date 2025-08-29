Impulsan a jóvenes con curso de Fórmula 1.8

La capital chiapaneca vive un nuevo impulso del automovilismo con la segunda edición del curso de Fórmula 1.8, una iniciativa que busca formar a jóvenes entre 15 y 20 años como futuros pilotos.

El programa, organizado por el Buró Municipal de Turismo contará con la participación de 20 becarios y tendrá el objetivo de reactivar el automovilismo y atraer turismo deportivo a la capital.

La segunda edición del programa en el Super Óvalo Chiapas se llevará a cabo este 30 de agosto.

“Estamos muy contentos porque en esta ocasión ya tenemos 17 inscritos, nos quedan tres lugares para completar el cupo. Es un curso que despierta mucho interés entre los jóvenes”, explicó Jorge Trujillo Rincón, director del Buró Municipal de Turismo.

Etapas

La capacitación constará de cinco etapas: reconocimiento de la pista, taller mecánico y de seguridad, dinámica de preguntas y respuestas, familiarización con el vehículo y, finalmente, la práctica al volante en el superóvalo.

Todo el proceso estará supervisado por expertos encabezados por el instructor José Roqueñí, con estrictas medidas de seguridad.

Además de la formación, el curso busca convertirse en un semillero de talentos locales, como el caso de Pablo Roqueñí, joven piloto tuxtleco que ya compite en la categoría Trucks de Nascar.

“Queremos que más jóvenes tengan esa oportunidad de crecer en este deporte”, añadió el funcionario.

La iniciativa también se enmarca en un esfuerzo por recuperar el Super Óvalo Chiapas y posicionar a Tuxtla como sede de eventos deportivos que atraigan turismo y derrama económica en temporadas bajas.

Asimismo, el domingo, un día después del curso, se celebrará una competencia de Fórmula 1.8 con acceso gratuito para el público. Finalmente, el director invitó a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa.

“Quien no logre participar en este curso puede asistir como espectador. Queremos que la gente se acerque, conozca la experiencia y se motive a formar parte en futuras ediciones”, concluyó.