Impulsan a Mipymes con créditos desde 14 %

El Gobierno de Chiapas y el Banco Nacional de México (Banamex) formalizaron un Acuerdo de Entendimiento para ampliar las oportunidades de financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), esto mediante esquemas de inclusión financiera, herramientas digitales y capacitación para mejorar su competitividad.

La alianza, impulsada a través de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), busca facilitar el acceso de los negocios chiapanecos a servicios financieros que les permitan modernizar sus operaciones, incrementar sus ventas y explorar nuevos mercados.

Opciones de financiamiento

Autoridades señalaron que el acuerdo permitirá acercar instrumentos financieros y soluciones empresariales para fortalecer el crecimiento de las unidades económicas del estado.

Entre los beneficios contemplados se encuentran opciones de crédito con tasas de interés anual fija desde 14 por ciento (%) y sin comisión por apertura.

Estas condiciones están sujetas al perfil crediticio de cada solicitante, la aprobación de la institución bancaria y las condiciones del mercado.

El convenio también incluye herramientas para impulsar las ventas digitales, terminales punto de venta sujetas a determinados niveles de facturación, paquetes empresariales, capacitación y análisis financieros especializados.

Panorama

En Chiapas existen cerca de 360 mil establecimientos, de los cuales 97.5 % corresponden a microempresas, lo que refleja el peso de estos negocios en la actividad productiva y la generación de puestos de trabajo.

Además, durante este 2026, Banamex ha otorgado alrededor de 500 millones de pesos en financiamiento a empresas chiapanecas.

Con el nuevo acuerdo se busca ampliar las opciones de crédito en condiciones preferenciales, así como el acceso a seguros para proteger el patrimonio, soluciones digitales y capacitación especializada.