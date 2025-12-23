Impulsan acceso automático para estudiantes indígenas

Ante las alarmantes cifras de abandono escolar en el nivel superior, particularmente en las comunidades indígenas, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) ha puesto en marcha una estrategia focalizada que incluye acceso automático a la universidad para estudiantes de pueblos originarios, sin necesidad de presentar examen de admisión.

El rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, alertó que Chiapas es la entidad con la menor cobertura en Educación Superior del país, una brecha que se acentúa en los sectores históricamente más desfavorecidos.

“Los sectores con menos oportunidades para estudiar lamentablemente están en los pueblos y comunidades indígenas”, expresó Chacón Rojas, quien hizo un llamado a una política de Estado integral, tanto nacional como local, para generar más y mejores oportunidades educativas.

La medida, coordinada con la Comisión de Pueblos Originarios del Congreso local, es una acción afirmativa diseñada para promover el ingreso y reducir la deserción desde el inicio. Se complementará con el otorgamiento de becas de manutención para apoyar la permanencia estudiantil. La única excepción a la regla de ingreso automático será la carrera de Medicina, que mantendrá su proceso de selección habitual.

Como parte del programa, la Unach ya ha identificado a 200 jóvenes de preparatorias en municipios indígenas, principalmente del municipio de San Andrés Larráinzar, en la región Altos. La institución trabajará con ellos durante su quinto y sexto semestre de bachillerato para asegurar una transición exitosa a la vida universitaria. El plan es extender progresivamente el programa a toda la región Altos de Chiapas.