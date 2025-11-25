Impulsan acciones de inclusión educativa para haitianos

En un esfuerzo trascendental por fortalecer la inclusión educativa, el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), encabezado por su director general, Sergio David Molina Gómez, llevó a cabo pláticas informativas dirigidas a 224 personas haitianas los días 13 y 14 de noviembre en las oficinas de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en el municipio de Palenque, como parte del programa Educación Sin Fronteras.

Brindar oportunidades de seguir adelante

El encuentro realizado a través de la Coordinación de Zona 0713 Palenque, en la plaza comunitaria de Palenque Sur, contó con el apoyo de un traductor de kreyol a español, lo que permitió garantizar una comunicación accesible y efectiva. Este acompañamiento aseguró que todas y todos recibieran información clara sobre las oportunidades para iniciar o continuar sus estudios en México, promoviendo un trato digno y cercano.

Cabe destacar que gracias a estas acciones un total de 76 personas se inscribieron para comenzar sus procesos educativos. Asimismo, 98 personas ya cuentan con pasaporte y están en espera de la emisión de su CURP para integrarse formalmente.

Estos resultados demuestran que la educación es una herramienta poderosa para continuar abriendo puertas, derribar barreras culturales y fortalecer la integración de las comunidades migrantes en Chiapas.

Finalmente, se informó que las evaluaciones en línea para quienes inician su proceso formativo se llevaron a cabo del 21 al 23 de noviembre, en un horario de 08:00 a 19:00 horas.

Con estas acciones, el Icheja reafirma su compromiso con una educación que incluye, transforma y llega a todas las personas sin distinción.