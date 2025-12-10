Impulsan acciones de liderazgo de mujeres

Autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), clausuraron el Diplomado en Formación de Liderazgos Políticos para Mujeres en el Estado de Chiapas.

Mediante este diplomado se fortalecieron las capacidades políticas de las mujeres chiapanecas, con herramientas teóricas y prácticas que les permitan incidir en espacios de toma de decisiones, ya sea en la administración pública, en candidaturas electorales o en el trabajo comunitario.

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas comentó que este diplomado dotó a las participantes de herramientas y elementos que las convierten en potenciales agentes de impacto en sus territorios y en el ámbito en el cual se desempeñan.

Resaltó que es importante que las participantes conocieran los orígenes y la evolución histórica de los derechos de las de las mujeres, ya que ningún tema de la agenda social ha sido tan relevante, revolucionario y transformador, como las cuestiones de género para nuestro país y el mundo.

Asimismo, la consejera presidenta del IEPC, Marina Martha López Santiago, expuso que este diplomado enriquece el proceso formativo, porque refleja la pluralidad social y cultural que caracteriza a Chiapas, aportando una mirada distinta del territorio, desde la participación y el servicio público; pluralidad que es fundamental para construir liderazgos democráticos.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación y Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad del IEPC, Gloria Esther Mendoza Ledesma, indicó que este diplomado cumple con la visión institucional de impulsar estrategias que permitan garantizar la inclusión de mujeres en el ámbito público en nuestro estado.

Finalmente, la secretaria para la Inclusión Social y Diversidad Cultural, Myriam Jazmín González González, luego de agradecer la confianza depositada en ambas instituciones, reconoció que el liderazgo de las mujeres no solamente se da en el ámbito político, sino en cualquier espacio en donde ellas se encuentran.

El programa integró cinco módulos y una actividad extracurricular, que se desarrolló en 128 horas durante tres meses en modalidades presencial, en línea y mixta, iniciando en el mes de septiembre pasado, con la participación de 60 mujeres, provenientes de 15 municipios de nuestro estado

A través de estos trabajos, las participantes abordaron temas relacionados con los estudios de género, liderazgo, comunicación política, derechos políticos y electorales, participación de mujeres indígenas, violencia política en razón de género y ejercicio del cargo público con perspectiva de género, entre otros.