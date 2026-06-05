Impulsan acciones de limpieza y prevención

La titular de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas (Seinfra), Anakaren Gómez Zuart, encabezará este 6 de junio en Tapachula el arranque de la segunda edición de la Campaña “Ciudad Digna: ¡Más limpia! ¡Más segura!”, una iniciativa orientada a fortalecer las acciones de limpieza urbana, recuperación de espacios públicos y prevención de riesgos durante la temporada de lluvias.

En Tapachula las actividades se desarrollarán a partir de las 07:00 horas y contemplan intervenciones en cinco puntos estratégicos de la ciudad, donde autoridades, servidores públicos y ciudadanía sumarán esfuerzos para contribuir a la construcción de entornos más seguros, ordenados y saludables.

Acciones en la capital

Como parte de esta estrategia, el próximo 7 de junio la campaña llegará a Tuxtla Gutiérrez, donde se realizarán acciones simultáneas en 21 puntos de la capital, ampliando el alcance de las labores preventivas y de limpieza en beneficio de la población.

“Ciudad Digna: ¡Más limpia! ¡Más segura!” promueve la participación ciudadana y trabajo coordinado entre instituciones para fortalecer la cultura del cuidado de los espacios públicos, prevenir afectaciones derivadas de la temporada de lluvias y contribuir a una mejor calidad de vida para todas y todos.

Estas acciones forman parte de la visión impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para consolidar ciudades más limpias, seguras y ordenadas, colocando la prevención y la corresponsabilidad social como pilares del bienestar colectivo.