Impulsan acciones de salud para proteger a convictos

Noviembre 29 del 2025
Se abordaron complicaciones médicas derivadas del consumo de drogas. Cortesía
Con el objetivo de reforzar las acciones que acercan la salud y la prevención a quienes más lo necesitan, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad (SESPMS), en coordinación con el Área Técnica de Valoración de la Conducta y la Coordinación Médica, llevaron a cabo una jornada informativa en los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS), Centros de Internamiento Especializados para Adolescentes (CIEAS) y en el Centro Estatal Preventivo (CEP), del estado para abordar las complicaciones médicas derivadas del consumo de drogas.

Propósito

Esta iniciativa se realizó con un enfoque humano y de cercanía, orientada a cuidar la vida y el bienestar de las personas privadas de la libertad (PPL). Su propósito fue brindar información accesible, promover hábitos saludables y reforzar la importancia de detectar a tiempo cualquier afectación para recibir atención oportuna. Además, se destacó el valor de la activación física y la adopción de estilos de vida que fortalezcan el cuerpo y la mente.

