Impulsan acciones en beneficio de la población femenina

El alcalde César Marín ofreció una disculpa pública por acciones reclamadas como violencia política en razón de género. No obstante, el Ayuntamiento de Tecpatán destaca por la amplia participación de mujeres dentro de la administración municipal.

En una conferencia pública, el munícipe, atendiendo la orden del Tribunal Electoral, ofreció una disculpa a la síndica María Pérez.

Compromiso con la ley

Esta exposición, dijo el alcalde de Tecpatán, es evidencia de su compromiso con la ley y el ánimo de construir una administración incluyente, con la participación de todos los sectores.

Esto permite tener una administración en calma, con el desarrollo que ha permitido ejercer acciones prioritarias, como caminos, puentes peatonales e impulsar acciones de bienestar.

Asimismo, anunció que en el ejercicio presupuestal se priorizarán acciones de impulso a la economía de las mujeres del municipio.