Impulsan actas de nacimiento gratuitas

Como parte de una estrategia integral para reducir la vulnerabilidad en las zonas con mayor rezago, el Registro Civil del estado fortalece sus acciones para garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan a su acta de nacimiento, documento indispensable para ejercer derechos fundamentales como la salud y la educación.

María Dolores Estrada Gordillo, titular de la dependencia, recordó que desde diciembre pasado se publicó en el Diario Oficial una convocatoria interinstitucional que incluye a las secretarías de cultura, educación y salud, con el objetivo de atender a los 13 municipios más pobres de Chiapas.

Exentos de pago, personas vulnerables

En ese marco, el Registro Civil se sumó exentando el pago de actas para todas las personas originarias de estas localidades.

“Nos sumamos a esa convocatoria porque significa exentar de pago los trámites del Registro Civil de todos los que nacieron en esos municipios”, enfatizó la funcionaria.

La campaña, respaldada por Sofía Espinoza de Ramírez, esposa del gobernador, arrancó el año pasado en Cintalapa y actualmente se despliega de manera continua en todo el estado. Estrada Gordillo destacó que el operativo está dirigido especialmente a niñas y niños de cero a cinco años, así como de cinco a 17 años, con el propósito de evitar rezagos en el registro oportuno.

Derecho constitucional

“Yo les quiero decir a todos los medios de comunicación que me apoyen a difundir que el acta de nacimiento es gratuita, es un trámite gratuito. Siempre es un derecho constitucional, la primera acta de nacimiento debe ser gratuita”, subrayó.

Uno de los problemas más graves derivados de la falta de registro es la limitación para acceder a servicios médicos especializados. La directora advirtió que hay menores que no pueden ser trasladados a hospitales de mayor complejidad precisamente por no contar con su acta de nacimiento.

Ante esta situación, Estrada Gordillo hizo un llamado al Congreso del Estado para reactivar las oficialías hospitalarias, las cuales —dijo— actualmente pasaron de 25 a solo siete en operación. “Las tenemos que impulsar entre todos en el Congreso para que vuelvan a funcionar”, señaló, al recordar que estos módulos también ofrecen el servicio de manera gratuita.

Desconocimiento

La titular del Registro Civil insistió en la necesidad de que los medios de comunicación contribuyan a difundir la permanencia de esta campaña, ya que en muchas comunidades el desconocimiento de los padres sigue siendo una barrera para el registro oportuno.

“Convocamos a todos los medios de comunicación para que informen que esta campaña es permanente. Queremos que esta iniciativa del gobernador de exentar toda esta región de los 13 municipios sirva como enlace a nivel nacional de lo que es un proyecto humanista”, concluyó.