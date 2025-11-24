Impulsan Adaptación Basada en Ecosistemas

En un ambiente de colaboración y visión compartida, se realizó el encuentro “Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE)”, que reunió al Consejo Consultivo de Cambio Climático del Estado de Chiapas y al Consorcio SAbERES para fortalecer acciones conjuntas frente a los retos climáticos del territorio.

Propuesta

Jorge Constantino Kanter, Subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), abrió la reunión con un mensaje en el que destacó la estrategia estatal para el cuidado del medio ambiente y presentó el proyecto “Restauración y Saneamiento de Microcuencas”, una herramienta clave para impulsar la acción climática en Chiapas.

Posteriormente, la doctora Silvia Guadalupe Ramos Hernández, presidenta del Consejo, resaltó la urgencia de impulsar soluciones que integren ciencia, comunidad y naturaleza. A su intervención siguió la del doctor Ricardo Hernández Sánchez, Asesor de la Coordinación de Asesores y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, quien subrayó la importancia de la colaboración entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil para avanzar en la adaptación climática.

Durante la jornada se dieron a conocer los avances de los grupos de trabajo del Consejo en ecosistemas, información, residuos, movilidad y alimentación. Asimismo, representantes de Natura y Ecosistemas Mexicanos, WRI, Gaia, IICA e IUCN expusieron las líneas estratégicas y experiencias del proyecto SAbERES el estado.

La sesión concluyó con propuestas de colaboración y acciones de capacitación que perfilan un Acuerdo General de Colaboración, reforzando el compromiso por una Adaptación Basada en Ecosistemas efectiva en Chiapas.

Este encuentro confirma que la suma de conocimientos, instituciones y comunidades es el camino para construir un Chiapas más resiliente y sostenible.