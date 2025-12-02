Impulsan agenda socioambiental en Chiapas

La Fundación Friedrich-Ebert presentó la Agenda Socioambiental para Chiapas, una iniciativa diseñada y promovida por jóvenes activistas, académicos y profesionales del país y la entidad, informó Daniela Castro, coordinadora de seminarios de diálogo económico internacional de la Fundación.

Castro explicó que este proyecto reunió a veinte jóvenes hombres y mujeres desde 2021, con el objetivo de generar propuestas innovadoras para atender los desafíos socioambientales en la región.

Ejes

La coordinadora detalló que la agenda se estructura en cinco ejes estratégicos de trabajo: gestión del agua, derecho humano al agua, protección de la biodiversidad y los bosques, desarrollo productivo sostenible (con énfasis en cadenas de valor como el café y la miel), movilidad en comunidades.

Los participantes que elaboraron la propuesta representan a municipios como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Motozintla y Tila, desde donde se identificaron las problemáticas centrales. Si bien las propuestas parten de estos territorios, la iniciativa busca expandir su alcance.

Castro enfatizó que el proyecto tiene como propósito fundamental establecer alianzas con comunidades, academia, sociedad civil y autoridades.

Asistencia

Durante la presentación se contó con la asistencia de representantes de la Secretaría de Medio Ambiente, Unicach y de organizaciones locales como Cántaro azul y el Foncet, para concretar colaboraciones para la conservación y el desarrollo sostenible.

Finalmente, extendió una invitación abierta a sumarse a este diálogo y a consultar los documentos del proceso en el sitio web pactosocioambiental.mx, donde se encuentra disponible tanto la agenda para Chiapas como los trabajos previos a nivel nacional.