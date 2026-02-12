Impulsan al sector agrícola y pesquero

El sector pesquero de Acapetahua recibió apoyo por parte el ayuntamiento con respaldo del Gobierno de Chiapas. En dos eventos distintos fue inaugurada la obra de construcción del Centro de Acopio de Producción Agrícola en la localidad Embarcadero Río Arriba y, además, un día antes fueron entregados un centenar de motores fuera de borda y 50 cayucos, lo que representan un impulso al sector agrícola y pesquero.

En el caso de los motores fuera de borda y cayucos, el evento fue presidido por el alcalde de Acapetahua, César Martínez Antonio, con la presencia de los representantes de las cooperativas pesqueras; con ello se beneficia directamente a familias que tienen como principal actividad productiva la pesca.

La presencia de los directivos y socios de las distintas cooperativas pesqueras en el municipio atestiguaron la acción que fortalece en general al sector pesquero con la entrega de equipos que permitirá a los pescadores realizar su labor de manera más eficiente y segura, hecho que redunda en mayor productividad, mejores ingresos y bienestar para las familias que dependen de manera directa de esta actividad.

En el segundo evento, los representantes del Ayuntamiento y de la cooperativa agrícola fueron testigos de la inauguración de la obra de construcción y rehabilitación del Centro de Acopio de la Sociedad Cooperativa de Producción Agrícola “La Perla”, ubicada en la localidad Embarcadero Río Arriba.

Obra

Las viejas estructuras fueron desmanteladas junto con el techado y muros de concreto para dar paso a una nueva estructura, colocación de puertas y ventanas metálicas, sistema de energía eléctrica, iluminación, ventilación y remodelación de los sanitarios.