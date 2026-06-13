Impulsan alfabetización para personas sordas

En el marco del Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, autoridades educativas, universidades y especialistas, realizaron un foro conmemorativo, en donde destacaron acciones para fortalecer la inclusión de la comunidad sorda, entre ellas un programa de alfabetización que busca beneficiar a 200 personas en una primera etapa.

La iniciativa fue realizada por la Secretaría de Educación de Chiapas (SE), a través del programa Chiapas Puede y en coordinación con la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCh).

Proyecto

Salma Belén Mateos López, responsable de alfabetización para personas sordas en el programa Chiapas Puede, explicó que una de las prioridades es garantizar que esta población conozca y pueda ejercer plenamente sus derechos.

“Nos preocupa y nos ocupa que las personas sordas conozcan los derechos con los que cuentan tanto a nivel nacional como interamericano y que puedan hacerlos valer”, señaló.

Actividades

Como parte de las actividades del foro, se realizó la presentación del primer grupo de alfabetizadores formado en colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Tuxtla Gutiérrez, además de una entrega simbólica de materiales educativos destinados a representantes de distintas comunidades sordas del estado.

Espacios de enseñanza y aprendizaje

Actualmente se trabaja en dos círculos de estudio. El primero funcionó como un proyecto piloto para validar materiales impresos y digitales desarrollados por el programa, mientras que el segundo opera en el Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 40 de Las Águilas, donde participan alrededor de 10 alumnas y alumnos.

Destacó que una de las principales dificultades que enfrentan las personas sordas para continuar sus estudios es el desconocimiento del español como segunda lengua, situación que limita sus oportunidades académicas y laborales.

Asimismo, informó que se contempla capacitar a 20 alfabetizadores especializados en lengua de señas mexicana y en la metodología de enseñanza denominada gramática pedagógica.

La meta es que estos facilitadores pongan en marcha nuevos círculos de estudio en distintas regiones del estado y logren alfabetizar a aproximadamente 200 personas sordas durante la primera etapa de implementación.