Impulsan alfabetización y educación media

El secretario de Desarrollo Social y Educación de Tuxtla Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez Astudillo, destacó los avances del programa Tuxtla Puede, una estrategia municipal alineada al proyecto estatal Chiapas Puede, impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez, con el objetivo de combatir el rezago educativo y fortalecer la alfabetización en la capital chiapaneca.

El funcionario detalló que, tan solo en la primera generación, más de mil 500 personas aprendieron a leer y escribir, mientras que se amplían las oportunidades educativas para mejorar las condiciones laborales de la población.

Explicó que este programa representa un compromiso del presidente municipal Ángel Torres Culebro, quien ha instruido reforzar las acciones en materia educativa, especialmente en el aprendizaje de la lectura y la escritura.

“En la primera generación, a finales del año pasado, logramos como municipio aportar alrededor de mil 500 personas que hoy ya saben leer y escribir”, señaló Gutiérrez Astudillo.

Asimismo, resaltó que dentro de la Secretaría se impulsa el programa de Prepa Abierta, en coordinación con la Secretaría de Educación estatal y Roger Mandujano Ayala, titular de la dependencia, con la finalidad de brindar mayores oportunidades de desarrollo académico y laboral a las familias tuxtlecas.

Detalló que este esquema permite dar seguimiento y continuidad a los estudios de nivel Medio Superior, lo que se traduce en mejores condiciones de empleo y mayores ingresos para quienes concluyen este grado académico.