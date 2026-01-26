Impulsan alianza para fortalecer cafeticultura

En un hecho sin precedentes para la cafeticultura estatal, el Gobierno de Chiapas, a través del Instituto del Café de Chiapas (Incafech) y la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), pusieron en marcha una alianza estratégica que articula capacidades institucionales, académicas y productivas, con el objetivo de rescatar, fortalecer y proyectar al café chiapaneco como uno de los más competitivos y de mayor calidad en el mundo.

Este esfuerzo conjunto, impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, marca un nuevo rumbo en la política pública para el sector cafetalero, al promover un modelo de colaboración que integra investigación científica, formación especializada, innovación tecnológica y acompañamiento directo a las y los productores, generando beneficios económicos, sociales y ambientales para las regiones cafetaleras de Chiapas.

Acuerdo

Como parte de este acuerdo, se formalizó un Convenio Específico de Colaboración entre la Unach y el Incafech, orientado a la impartición de dos diplomados estratégicos: “Propagación in vitro de Coffea spp.: fundamentos, técnicas y aplicaciones biotecnológicas” y “Evaluación integral de la calidad del café y su entorno ambiental”, diseñados para fortalecer capacidades técnicas, científicas y productivas en la cadena de valor del café.

Estos diplomados, con una duración de 120 horas y modalidad presencial, permitirán la formación de cuadros altamente especializados en biotecnología, control de calidad, análisis ambiental y mejoramiento genético, con el propósito de impulsar la generación de varietales resistentes a la roya, elevar la productividad y mejorar los atributos sensoriales del café chiapaneco, fortaleciendo su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

Desarrollo rural

El director general del Incafech, Jorge Baldemar Utrilla Robles, destacó que este esfuerzo responde a la visión del gobernador Eduardo Ramírez de consolidar una política integral para el desarrollo rural, basada en el conocimiento, la innovación y la justicia social. “El café no solo es identidad cultural para Chiapas; es también una de las principales fuentes de divisas y sustento para miles de familias. Este convenio representa un paso firme para dignificar la labor de quienes lo producen y fortalecer su competitividad”, subrayó.

Con esta alianza, el Gobierno de Chiapas refrenda su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible, incluyente y con visión de largo plazo, que coloca al conocimiento, la innovación y la coordinación interinstitucional como pilares para transformar el sector cafetalero, elevar la calidad del café chiapaneco y mejorar las condiciones de vida de miles de productoras y productores.