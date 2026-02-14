Impulsan apoyo integral a niños con cáncer

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) Chiapas mantiene como prioridad evitar que niñas y niños con cáncer abandonen sus tratamientos por falta de recursos económicos. Así lo afirmó Karina Niño de León, presidenta de la Mesa Directiva en el estado, al destacar que la organización forma parte de una red nacional con 43 años de trayectoria y presencia en 23 entidades del país.

Explicó que la misión de Amanc es acompañar de forma integral a las familias durante el proceso oncológico, cubriendo necesidades urgentes como medicamentos, traslados médicos, incluidos viajes a la Ciudad de México y apoyo en especie.

“El cáncer infantil es una enfermedad catastrófica y sumamente costosa; por eso es indispensable contar con recursos permanentes para responder a emergencias”, subrayó.

Colaboración

En Tuxtla Gutiérrez, el trabajo de la asociación se realiza en estrecha coordinación con el hospital pediátrico de Tuxtla Gutiérrez, así como con trabajadores sociales y oncólogos que canalizan los casos más urgentes.

Las donaciones de ropa, despensa y otros insumos se entregan en espacios aliados como el Albergue de la Esperanza y el Comedor Pan de Vida, donde las familias encuentran descanso y alimentación durante los tratamientos.

Para sostener su labor, Amanc Chiapas impulsa campañas permanentes de donación mensual desde 150 pesos, además de programas de reciclaje de PET, tapitas y latas.

La transparencia, aseguró, ha sido clave para generar confianza y ampliar la base de colaboradores.

En la actualidad, la asociación cuenta con un equipo activo en Tuxtla y representantes en San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, con la meta de extender su presencia a más municipios.

Además, el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero, Amanc participará en una kermés solidaria organizada por el Colegio Americano de Tuxtla, abierta al público en general.

Los recursos recaudados se destinarán a la procuración de fondos para continuar apoyando a pacientes pediátricos.

Asimismo, la asociación anunció la próxima firma de convenios de colaboración con el Instituto del Deporte (Indeporte) del Estado de Chiapas y un banco de sangre, con el objetivo de enfrentar una de las principales problemáticas: la escasez de donadores de sangre y plaquetas para niñas y niños en tratamiento.

“La idea es unir esfuerzos para que nunca falten las unidades que salvan vidas”, enfatizó.

Para finalizar, hizo un llamado a la ciudadanía, empresas y organizaciones a sumarse.

“El cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo. Informarse, donar y acompañar puede marcar la diferencia para que los pequeños concluyan su tratamiento”, finalizó.