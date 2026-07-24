Impulsan bienestar en Solosuchiapa e Ixtapangajoya

Durante una gira de trabajo por los municipios de Solosuchiapa e Ixtapangajoya, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que el gobierno de la Nueva ERA recorre las comunidades urbanas y rurales para mantener cercanía con el pueblo y atender sus necesidades, sobre todo las de quienes permanecieron en el olvido. “Somos un gobierno que tiene el compromiso de seguir caminando al lado del pueblo, porque eso nos permitirá impulsar acciones que garanticen a las familias vivir en paz y que Chiapas avance hacia la prosperidad”.

En Solosuchiapa, inauguró la pavimentación de las calles Galeana, Benito Juárez y Venustiano Carranza, con una inversión superior a 6.8 millones de pesos. Asimismo, anunció la modernización de más vialidades y la reconstrucción del parque público infantil, obras que en conjunto representarán una inversión de más de 15 millones de pesos. También entregó la rehabilitación de los caminos Solosuchiapa-Álvaro Obregón y Agustín Rubio-Ignacio Zaragoza, en los que se destinaron más de 28.2 millones de pesos.

Ixtapangajoya

Más tarde, en Ixtapangajoya, el mandatario puso en marcha las obras de construcción del sistema de agua potable en la localidad Jana 1.ª Sección y de ampliación del sistema de agua potable en Jana 2.ª Sección, proyectos que contemplan una inversión total superior a 22.9 millones de pesos. Sostuvo que uno de los objetivos de su administración es garantizar el acceso al agua potable, al considerar que este servicio contribuye al bienestar y a la salud pública.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, informó que las nuevas vialidades de Solosuchiapa incorporan elementos distintivos del municipio y están diseñadas para brindar mayor bienestar a la población. De igual manera, detalló que iniciará la pavimentación de la calle Venustiano Carranza, en el tramo calle Independencia-carretera federal, con una inversión superior a nueve millones de pesos, además de la rehabilitación del parque público infantil de la colonia Pedregal, con un monto de más de 5.9 millones de pesos.

Caminos

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, señaló que se entregó la construcción de un kilómetro del camino Solosuchiapa-Álvaro Obregón y la rehabilitación de tres kilómetros del tramo Agustín Rubio-Ignacio Zaragoza, como parte de los mil 200 kilómetros proyectados para concluir este año en materia de reparación y reconstrucción de la red carretera estatal. Explicó que estas acciones permitirán contar con caminos en mejores condiciones para facilitar la movilidad y el acceso a las comunidades, así como el traslado de cosechas y personas enfermas. Por ello, llamó a la población a cuidar estas vías y mantener limpias las cunetas.

La directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Karina Montesinos Cárdenas, explicó que para la construcción del sistema de agua potable en la ranchería Jana 1.ª Sección se contempla una caja colectora, nueve mil 874 metros de línea de conducción, un tanque de almacenamiento con capacidad de 30 metros cúbicos, siete mil 313 metros de red de distribución, equipamiento para la desinfección y cloración del agua, así como 95 tomas domiciliarias.

En Jana 2.ª Sección, detalló, se ampliará el sistema de agua potable mediante la instalación de cuatro mil 486 metros de red de distribución, seis cajas rompedoras de presión, cruces especiales de la red de distribución y 96 tomas domiciliarias. Con estas acciones, añadió, se garantiza un abastecimiento seguro y suficiente para la población.

El presidente municipal de Solosuchiapa, Fernando Aparicio Gómez, destacó las obras de infraestructura entregadas y, especialmente, la paz que se vive en la región y en todo Chiapas. Resaltó que actualmente es posible transitar con seguridad por los caminos y carreteras, algo que antes no ocurría, lo que ha transformado la vida de las y los habitantes del municipio.

Por su parte, el alcalde de Ixtapangajoya, Juan Ignacio González García, reconoció que en menos de un año se han logrado avances significativos en dos proyectos que contribuirán a la prosperidad de las familias chiapanecas: la solución al problema de escasez de agua en la ranchería Jana, con lo que se cumplió una promesa y se atendió una necesidad histórica de la comunidad, y la rehabilitación del tramo carretero Ixtapangajoya-Zapotillo, que llevaba más de 30 años sin mantenimiento.