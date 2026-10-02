Impulsan campaña de detección de cáncer de mama en la capital

Con motivo del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez realizará durante el mes de octubre una campaña gratuita de detección oportuna, mediante la cual las mujeres podrán acceder a exploración, ultrasonido mamario y consulta de nutrición.

La atención se brindará durante todo el mes en las instalaciones del DIF Municipal, ubicadas en 16 Poniente esquina con 1a. Norte, sin número, en la colonia Moctezuma.

Las interesadas deberán agendar previamente una cita a través del contacto de salud 961 602 9056. El servicio estará disponible de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas.

La campaña busca acercar servicios preventivos a las mujeres y favorecer la detección de posibles alteraciones en las mamas, particularmente ante una enfermedad que continúa representando una de las principales causas de muerte por tumores malignos entre la población femenina.

Panorama

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2024 Chiapas registró una tasa estandarizada de 14.1 defunciones por cáncer de mama por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, por debajo de la tasa nacional de 18.7.

De acuerdo con los registros disponibles de 2025, en Chiapas se contabilizaron 203 defunciones de mujeres por tumor maligno de mama durante ese año, frente a 217 registradas en 2024.

Mastografías

En materia de detección, la Secretaría de Salud de Chiapas informó en octubre de 2025 que la entidad había realizado 18 mil 280 mastografías entre enero y el 15 de octubre, lo que representó un incremento de 24 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.