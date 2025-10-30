Impulsan capacitación en Adquisición de Bienes

El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas) continúa su compromiso con la profesionalización de los gobiernos municipales, al impartir el curso de capacitación en el marco del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (Prodim 2025), con el tema: Proceso de Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios.

Durante el evento, la presidenta del IAP Chiapas, Lysette Raquel Lameiro Camacho, destacó que el objetivo del curso es fortalecer las capacidades del personal municipal en la planeación, ejecución y control de los procesos de adquisición y contratación, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente, la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.

“Estoy convencida de que cada conocimiento adquirido en este curso contribuirá a mejorar los procesos institucionales, generando una administración pública más eficiente, responsable y cercana a la ciudadanía”, expresó. Además, invitó a las y los participantes a aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje colaborativo que, aseguró, es importante para el crecimiento profesional y la mejora de los servicios públicos.