Impulsan capacitación en tecnología espacial

Con el propósito de fortalecer las capacidades locales en tecnologías espaciales, la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech) puso en marcha el curso Recepción y Decodificación de Imágenes de Satélites LEO (Órbita Baja), dirigido a su personal técnico y desarrollado en la Estación Terrena Matzá, ubicada en el Planetario Tuxtla.

El programa, que se lleva a cabo del 18 al 22 de agosto, permitirá a las y los participantes conocer los procesos de recepción (downlink) de satélites de órbita baja, y la decodificación de imágenes obtenidas desde la estación terrena.

Durante la apertura del curso el director general de Aditech, Jovani Salazar, destacó que este tipo de capacitaciones consolidan el ecosistema de innovación en el estado. “Formar talento local en tecnologías espaciales abre nuevas oportunidades para la transformación digital de Chiapas. Agradecemos el respaldo del TecNM campus Tuxtla Gutiérrez, que ha sido un aliado fundamental para poner en marcha la estación terrena Matzá”, expresó.

En representación de José Manuel Rosado Pérez, director del TecNM campus Tuxtla, asistió María Delina Culebro Farrera, subdirectora académica. El curso cuenta con la instrucción de los académicos Francisco R. Sánchez Rodríguez y Luis Tomás García Andrade, especialistas del instituto.

El objetivo central es dotar a las y los participantes de herramientas técnicas que contribuyan a la actualización profesional, la investigación aplicada y el desarrollo científico-tecnológico de Chiapas, abriendo camino a nuevas aplicaciones de la ciencia espacial en la región.