Impulsan capacitación para el autoempleo

En representación del titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, Geovani Rosales Morales, secretario particular, acompañó al secretario del Humanismo, Francisco “Paco” Chacón, a la entrega de becas de capacitación del programa “Autoempleo que Transforma”, realizado en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 112 de Tuxtla Gutiérrez.

Durante su intervención, Geovani Rosales invitó a las y los becarios a dar el siguiente paso en su formación profesional. Señaló que contarán con el acompañamiento del Servicio Nacional de Empleo y la vinculación con la Subsecretaría de Comercio para acceder a capacitación continua y convertir sus emprendimientos en negocios formales.

A nombre del secretario Luis Pedrero González, felicitó a las personas beneficiarias y refrendó el compromiso de la SEyT de brindarles seguimiento, orientación y nuevas oportunidades para fortalecer sus proyectos productivos, generar ingresos y avanzar hacia la formalidad laboral.

Reconocimiento oficial

Durante el encuentro, Paco Chacón informó que las y los participantes recibirán un documento con reconocimiento oficial en México, Canadá y Estados Unidos, además de un apoyo económico de seis mil 300 pesos, como parte del proceso de fortalecimiento de sus capacidades laborales y productivas.

El secretario del Humanismo destacó que, por instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se promoverá la incorporación de las personas capacitadas a un programa de seguridad social. “La encomienda del gobernador es que nadie de quienes recibieron este curso se quede sin seguridad social”, expresó.

Asimismo, anunció que se gestionará la entrega de kits con herramientas y materiales relacionados con los oficios aprendidos, a fin de que las y los beneficiarios cuenten con los recursos necesarios para iniciar una actividad económica. También adelantó que el programa entrará en una nueva etapa para ampliar su cobertura y llegar a más habitantes de Tuxtla Gutiérrez.

La iniciativa, impulsada por la SEyT, se desarrolla en dos etapas de capacitación intensiva. En la primera participaron 200 personas, en su mayoría mujeres, quienes del 7 al 26 de agosto completaron 80 horas de formación en electricidad, confección de prendas de vestir, repostería y elaboración de snacks.