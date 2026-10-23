Impulsan capacitación para fortalecer la transparencia

En el municipio de Huixtán, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por el auditor superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, presenció la presentación de la Convocatoria del Programa Nacional de Formación de Servidoras y Servidores Públicos Municipales en Fiscalización Superior y Hacienda Pública: Hacia un México sin Corrupción, cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos en materia de fiscalización, hacienda pública y rendición de cuentas.

Ante la presencia de todas y todos los presidentes municipales de la entidad, el mandatario hizo un llamado a aprovechar esta capacitación para fortalecer el servicio público municipal. También exhortó a desempeñar sus funciones con responsabilidad, humanismo y empatía, de acuerdo con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de hacer del amor una política pública.

Postura

En ese marco, Ramírez Aguilar subrayó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa una administración pública eficiente y transparente, en la que se hacen bien las cosas y los recursos públicos se destinan a programas y obras que contribuyen al bienestar y la prosperidad.

Por su parte, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, explicó que esta capacitación busca homologar criterios y brindar acompañamiento a las autoridades municipales para prevenir errores que puedan derivar en un desfalco de sus presupuestos. Añadió que se les enseñará a trabajar en equipo, rendir cuentas y, sobre todo, prevenir irregularidades. Asimismo, anunció la creación de una Unidad Especializada en Asuntos de Pueblos Originarios, orientada a atender la cosmovisión, la buena fe y los buenos oficios de las comunidades.

Acercamiento

El director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), José Luis Lima Franco, destacó que este proyecto permitirá acercar conocimientos a los municipios, especialmente a las comunidades rurales e indígenas. Señaló que una hacienda pública bien administrada es fundamental para responder a las necesidades de la población, por lo que invitó a las autoridades municipales a aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus equipos de trabajo.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto, dio a conocer que la convocatoria del Programa Nacional de Formación de Servidoras y Servidores Públicos Municipales en Fiscalización Superior y Hacienda Pública ya está disponible en redes sociales. Por ello, invitó a las personas presentes a inscribirse y sumarse a esta iniciativa que busca avanzar hacia un México y un Chiapas sin corrupción.

La preparación, clave

El presidente municipal de Huixtán, Romeo Damián Huet Álvarez, resaltó la importancia de fortalecer la preparación de las autoridades municipales para administrar los recursos públicos con responsabilidad, transparencia y honestidad. También agradeció al Ejecutivo y al auditor superior por impulsar este programa de capacitación, cuyo propósito es garantizar que los recursos públicos se traduzcan en obras y servicios que respondan a las necesidades de la población.

La presidenta municipal de Aldama, Catarina Pérez Ruiz, señaló que gobernar implica actuar con honestidad, mantener las cuentas en orden y garantizar que cada gasto esté debidamente documentado. En ese sentido, reconoció el respaldo del gobernador para que los municipios cuenten con una mejor preparación y la capacitación necesaria para prevenir errores y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Estuvieron presentes la señora Sofía Espinoza Abarca; el auditor superior del Estado de Chiapas, José Antonio Aguilar Meza; el secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito; la directora especial de Hacienda Estatal en el Indetec, Ana Rosa Aguilar Viveros; las titulares de la Unidad de Atención Ciudadana de la ASF, María Isabel Guerrero Flores, y del Centro de Estudios y Capacitación, Graciela Gutiérrez Garza; los auditores especializados en Gasto Social, Educación y Salud, Rafael Hernández Alarcón; en Entidades Federativas, Alfonso Damián Peralta; y en Dictaminación e Investigación, Carlos Humberto Toledo Zaragoza; la presidenta del DIF municipal de Huixtán, Alicia Sánchez Pérez; así como autoridades tradicionales, servidoras y servidores públicos municipales vinculados con la fiscalización superior y la hacienda pública, y habitantes del municipio.