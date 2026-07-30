Impulsan capacitación policial en Chenalhó

Como parte de las acciones para fortalecer las capacidades de las corporaciones de seguridad pública en los municipios, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste (USEPS), firmó convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Chenalhó.

Convenio que permitirá desarrollar acciones de formación, actualización y profesionalización dirigidas al personal de seguridad pública municipal; con el propósito de fortalecer sus competencias y consolidar un desempeño policial basado en la legalidad, respeto a los derechos humanos y servicio a la ciudadanía.

Descanso

La firma de convenio, la encabezaron, Pablo Filiberto Camacho Aguirre, rector de la USEPS y presidente municipal de Chenalhó, Alberto López González, quienes coincidieron en la importancia de trabajar de manera coordinada para impulsar el desarrollo profesional de las y los policías, mediante programas académicos y de capacitación que respondan a las necesidades actuales de las instituciones de seguridad.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo continúa ampliando colaboración con los gobiernos municipales, promoviendo una formación policial permanente que contribuya al fortalecimiento de la seguridad, paz y bienestar de las familias chiapanecas.