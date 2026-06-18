Impulsan certificación de guías lacandones

La Universidad Autónoma de Chiapas acompañó a cuatro habitantes de la comunidad lacandona de Lacanjá Chansayab, municipio de Ocosingo, en la obtención de la certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), en el estándar EC0072: “Atención in situ al visitante durante recorridos turísticos”.

Bajo la tutela del docente de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, Roberto Díaz Bustamante, los integrantes de la comunidad lacandona Daniel Chankin, Salatiel Cham Bor Yuk, Víctor Chambor y Alejandro Chankin Chanabor, quienes ya cuentan con la acreditación de la Secretaría de Turismo Federal como guías de turistas conforme a la NOM-09-SECTUR, decidieron fortalecer su perfil profesional mediante la obtención de la certificación EC0072.

Competencias

Este estándar reconoce las competencias laborales de los prestadores de servicios turísticos y se enmarca en la política pública nacional de Turismo Comunitario impulsada por el Gobierno de México.

Durante la ceremonia de entrega de los certificados, encabezada por la directora general del organismo Certificación Laboral Mexicana (Celam), Graciela Zapata Moreno, los beneficiarios coincidieron en señalar que este reconocimiento avala la calidad de sus servicios y brinda mayor seguridad a los visitantes.

Al respecto, el docente Roberto Díaz Bustamante, destacó que ofrecer servicios turísticos de calidad es fundamental, ya que impacta directamente en la economía de las familias y en el desarrollo del sector productivo de la región.

Explicó que, como parte de las actividades de la asignatura Sistemas de Calidad y Certificación Turística, se promovió una alianza con Celam, lo que permitió desarrollar las gestiones necesarias para concretar este proceso de certificación.

Continuarán las certificaciones

Por su parte, el encargado de la Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, Daniel Hernández Cruz, afirmó que la universidad continuará impulsando certificaciones laborales y microcredenciales en beneficio de las personas prestadoras de servicios y de las comunidades donde desarrollan sus actividades.

En este mismo marco, el egresado de la Licenciatura en Gestión Turística, Límber Palacios, realizó el proceso de evaluación de desempeño en el estándar “Atención in situ al visitante durante recorridos turísticos” ante evaluadores de Celam, con miras a obtener también esta certificación.

La iniciativa busca visibilizar la importancia de la certificación de competencias laborales como una herramienta estratégica para el desarrollo sostenible de los territorios, la profesionalización del turismo comunitario, el fortalecimiento de la economía local y la preservación de la riqueza biocultural de las comunidades indígenas y rurales de Chiapas.