Impulsan certificación para investigadores

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) tiene unos 300 investigadores registrados ante la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), con proyectos que buscan atender diversas problemáticas de índole humana y científica, aportando directamente al desarrollo en Chiapas, explicó María Eugenia Culebro Mandujano, titular de la Dirección General de Investigación y Posgrado.

En el marco de la Primera Jornada Nacional de Capacitación y Perfiles Deseables de todo México, la cual fue realizada en Chiapas, explicó que se busca impulsar la certificación de los investigadores para incidir en el mejoramiento de las condiciones generales de la investigación en Chiapas. Explicó que la Unach fue sede de la Primera Jornada Nacional de Capacitación y Perfiles Deseables, un trabajo coordinado entre la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIP) y a la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México.

Objetivo

Esta jornada se dividió en el Curso de Capacitación Docente; Cuerpos Académicos y Capacitación Docente; Perfiles Deseables, llevando información vital para dar continuidad a las diversas investigaciones profesionales que encabeza la Unach, explicó María Eugenia Culebro Mandujano, titular de la DGIP, quien agregó que se busca llegar a los más de 200 profesores registrados ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) y ampliar el beneficio a los 300 investigadores de la universidad.

Proyectos

El profesorado agradeció este esfuerzo por tener por primera vez en Chiapas este tipo de cursos que facilitan los registros de diversos proyectos, entre los que destacaron: rescate de lenguas originales, creación de redes de monitoreo de cambio climático, impulso de comercios regionales, entre otras investigaciones de corte técnico y de aplicación social.

Se trata de un esquema en el que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades, para que los que cuenten con el perfil deseable puedan realizar estudios de posgrado de alta calidad, apoyos para la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo y reincorporación de exbecarios, así como reconocimientos y/o apoyos a profesores de Tiempo Completo que logran el perfil deseable, consolidando Cuerpos Académicos con responsabilidad social, dijo.

Agregó que se trata de un tema que el rector de la Benemérita Unach, Oswaldo Chacón Rojas, conoce con claridad, pues tiene un marcado interés por el desarrollo e investigación tecnológica en beneficio de la comunidad universitaria y del pueblo de Chiapas en general.

Participantes

El taller se realizó de manera presencial y también en línea con docentes integrantes de Cuerpos Académicos y Grupos Colegiados de Investigación, con la participación de unos 90 docentes, y transmitido a las sedes de Tapachula, Catazajá y Tonalá, a más de cien participantes.